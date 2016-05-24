Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na getirilen Faruk Özlü: Savunma'yı bekliyordum

Recep Akdağ ile Faruk Özlü, 65. Hükümet Bakanlar Kurulu'nda yer aldıklarını AKP TBMM Grup Toplantısı'nı beklerken öğrendiler. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilen Düzce Milletvekili Faruk Özlü, "Ben Savunma'yı bekliyordum, bunu beklemiyordum" diye konuştu.

“Sürpriz olmadı, olmazdı da zaten”

Sağlık Bakanlığına getirilen Akdağ, gazetecilerin soruları üzerine bakanlığa getirilmesini, "Sürpriz olmadı. Açıklanmasaydı da sürpriz olmazdı" şeklinde değerlendirdi. “Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını” dile getiren Akdağ, "AK Parti camiası olarak, davaya gönül veren insanlar olarak herhangi bir makam beklemeyiz. İşimizi en iyi şekilde yapmak için çalışırız. İnşallah Cenab-ı Hak bu yeni dönemde de memlekete güzel günler gösterir, başkanlığa giden yolda inşallah memlekete kabine olarak da iyi bir hizmet veririz" diye konuştu.

"Savunma'yı bekliyordum, bunu beklemiyordum”

Hürriyet'te yer alan habere göre, AKP Grup Toplantısını beklerken cep telefonundan AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım’ın açıkladığı yeni kabineyi takip eden Düzce Milletvekili Faruk Özlü, bakan olduğunu öğrenince heyecanlandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilen Faruk Özlü’yü ilk olarak çevresindeki milletvekilleri tebrik etti.

"Ben savunmayı bekliyordum, bunu beklemiyordum" diyen Özlü, gazetecilerin diğer sorularını yanıtlamadı. Akdağ ve Özlü milletvekillerinin tebriklerini kabul etti.