Bilim ödülleri sahiplerini buldu

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2008 yılında 3 Bilim Ödülü, 18 Teşvik Ödülü ve 1 TÜBİTAK Özel Ödülü verilmesine karar verildi. Bu yıl Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.



2007 yılından başlayarak TÜBİTAK Ödülleri kapsamına alınan sosyal ve beşeri bilimlerde ilk ödüller 2008 yılında verilmiş oldu. 2008 yılının 3 Bilim Ödülünün 1'i, 18 Teşvik Ödülünün 2'si sosyal ve beşeri bilimler mensuplarına verildi.



Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2008 yılı ödül miktarı 25.000.- YTL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca ödül miktarı kadar araştırma desteği de veriliyor.



Teşvik Ödülü, ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2008 yılı ödül miktarı 10.000.-YTL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.



TÜBİTAK “Bilim” ödülünü almaya layık görülen bilim adamları şöyle:



Temel Bilimler Alanı



Prof. Dr. Metin Gürses



“Matematiksel Fizik alanında Einstein Alan Denklemlerinin Çözülebilirliği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.



Alanı : Fizik

Araştırma Konuları : Matematiksel Fizik, Uygulamalı Matematik

Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi, Matematik Bölümü



Prof. Dr. Mehmet E. Şengün Özsöz



“Biyolojik madde algılayıcı sensörler (biyosensörler) alanında elektrokimyasal enzim ve DNA biyosensörleri geliştirme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya

Araştırma Konuları : Glukoz sensörleri, Biyolojik sensörler (biyosensörler, genosensörler), Elektrokimya, Elektrokimyasal DNA ve enzim biyosensörlerinin klinik tanıya, çevresel analizlere, ilaç geliştirme çalışmalarına yönelik olarak geliştirilmesi, Optik ve Piezoelektrik çeviricilerin kullanımıyla biyosensör geliştirilmesi, Biyosensör tasarımında kullanılabilecek nanoteknolojik malzemeler ve biyolojik materyaller

Görev Yeri : Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı



Sosyal Bilimler Alanı



Prof. Dr. Mehmet Baç



“Mikroekonomi alanında kurumlarda yolsuzluk ve rüşvet gibi yetkilerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik denetim, ödül ve ceza sistemi tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Ekonomi

Araştırma Konuları : Mikroekonomi, Hukuk ve Ekonomi

Görev Yeri : Sabancı Üniversitesi





TÜBİTAK Teşvik Ödüllerine layık görülen bilim insanları:



Temel Bilimler Alanı



Doç. Dr. Cemsinan Deliduman



“Teorik yüksek enerji fiziği alanında sicim kuramı, konformal alan kuramı ve takassız geometri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Fizik

Araştırma Konuları : Sicim Kuramı, Konformal Alan Kuramı, Takassız Geometri

Görev Yeri :Istanbul Teknik Universitesi, Fizik Muhendisligi Bolumu



Doç. Dr. Ersin Göğüş



“Astrofizik alanında nötron yıldızı, kara delikler ve gama ışını patlamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Astrofizik

Araştırma Konuları : Yüksek manyetik alana sahip nötron yıldızları

patlamaları Nötron yıldızı zamanlama ve tayf özellikleri, Gama ışını patlamaları

Görev Yeri : Sabancı Üniversitesi



Doç. Dr. Ali Kaya



“Süpersicim/M teorileri alanında sicim/zar gazları kozmolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Fizik

Araştırma Konuları : Süpersicim/M teorileri, Süperkütleçekim teorileri, Kozmoloji

Görev Yeri : Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü





Yrd. Doç. Dr. Alper Kiraz



“Optik alanında optik mikrokovukların spektroskopik incelenmesi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Fizik

Araştırma Konuları : Optik, laser spektroskopi, ışıma mikroskopisi, optik mikrokovuklar, eşodaklı mikroskoplama, tek molekül görüntüleme

Görev Yeri : Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü



Mühendislik Bilimleri Alanı



Prof. Dr. Ahmet Erhan Aksoylu



“Heterojen kataliz alanında katalitik hidrojen üretimi ve değerli hidrokarbonların/olefinlerin katalitik yolla eldesi için katalizör geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Kimya Mühendisliği-Reaktör Ve Proses

Araştırma Konuları: Heterojen Kataliz ve Katalitik Sistemler; Katalitik Hidrojen Üretimi; Katalitik Yolla Değerli Hidrokarbon Üretimi; Aktif Karbonun Katalizörlerde Kullanımı; Teorik Yüzey Bilimi

Görev Yeri : Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü





Prof. Dr. Orhan Aydın



“Makine Mühendisliği alanında mikroelektromekanik sistemlerde (MEMS) akış ve ısı geçişi, kapalı ortamlarda doğal ve karma taşınım, kurutma ve enerji depolama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı: Termodinamik

Araştırma Konuları : Isı transferi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Mikro ölçekte akış ve ısı geçişi, Zorlanmış, doğal ve karma taşınım, Elektronik soğutma, CFD, Termal enerji depolama, Hidrodinamik ve termal kararsızlık, Gözenekli ortamlarda ısı geçişi, Non-Newtonian Akışkanlar Mekaniği, Mikroelektromekanik sistemlerde akış fiziği, Malzeme işlemede ısı geçişi, Şok dalgaları, Vorteks tüpleri, Kurutmada ısı ve kütle transferi

Görev Yeri : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü





Doç. Dr. Ş. İlker Birbil



“Endüstri mühendisliği ve yönetim bilimleri alanında, üretim planlama ve envanter kontrol ile yöneylem araştırması -özellikle global eniyileme- konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı: Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması

Araştırma Konuları : Üretim planlama ve envanter kontrolü, global ve doğrusal olmayan eniyileme, denge kısıtlı matematik programlama

Görev Yeri : Sabancı Üniversitesi





Prof. Dr. Tuğrul Dayar



“Başarım modellemesi alanında oluşturulan seyrek ve Kronecker gösterimli büyük Markov zincirlerinin dolaylı yöntemlerle başarım değerlerinin hesap edilmesi ve rassal karşılaştırma yöntemiyle başarım değerleri üzerinde sınırlar bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri

Araştırma Konuları : Başarım modellemesi ve çözümlemesi ve bilimsel hesaplama, özellikle, rassal matrisler için sayısal doğrusal cebir

Görev Yeri : Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



Doç. Dr. A. Arif Ergin



“Hesaplamalı Elektromanyetik alanında Zamanda Adımlama Metodu, bu metodun hızlandırılması ve Fiziksel Optik yöntemi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Elektrik-Elektronik Müh.

Araştırma Konuları: Elektromanyetik dalgalar ve alanlar, Hesaplamalı

bilimler (elektromanyetik ve akustik), Elektromanyetik problemler için hesaplama yöntemleri, Radar ve görünmezlik teknolojileri, Simülasyon teknolojileri

Görev Yeri : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği Bölümü



Doç. Dr. İsmail Koyuncu



“Çevre Mühendisliği alanında Membran Teknolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Araştırma Konuları : Nanofiltrasyon membranları ile tuz gideriminde organik iyon etkisinin modellenmesi, membran yüzeyinin karakterizasyonu ve gerçek yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi, çift tabakalı kek modeli ve bunun tuz-boya karışımı çözeltilerine uygulanması, debi ve çözelti kimyasının membran kek tabakasına etkisinin belirlenmesi, kek direncinin modellenmesi, membran yüzeyindeki kek tabakasındaki değişimlerin ortaya konması için mikroskobik tekniklerin geliştirilmesi, membran tıkanmasını azaltıcı yeni tekniklerin geliştirilmesi, değişik şartlarda nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları yüzeylerindeki çökelmenin karakteristiğinin belirlenmesi, ileri su arıtmada ön arıtmanın etkisi, membran sistemine dayalı atıksu geri kazanım tekniklerinin geliştirilmesi, batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımı, membran yüzeyindeki depozitlerin çözünme kinetiğinin belirlenmesi, nanopartüküllerin karakterizasyonu, nanopartiküllerin çevresel etkileri, çevre nanoteknolojisi, altyapı planlama ve tasarım esasları, arıtma tesislerinin hidroliği

Görev Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi , Çevre Mühendisliği Bölümü





Sağlık Bilimleri Alanı



Doç. Dr. Zafer C. Çehreli



“Dişhekimliği alanında Dental Biomateryaller konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Pedodonti

Araştırma Konuları : Dental Biyomateryaller, Endodonti, Dental Travmatoloji

Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti



Prof. Dr. Alper B. İskit



“Farmakoloji alanında septik şok konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Farmakoloji

Araştırma Konuları : Septik şok patofizyolojisi, Koroner iskemi-reperfüzyon aritmi farmakolojisi, Kalp Purkinje liflerinde aksiyon potansiyeli (elektrofizyolojik) kaydı.

Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji





Doç. Dr. Yasemin (Gürsoy) Özdemir



“Nörolojik Bilimler alanında Serebral iskemi/reperfüzyon hasarı (felç,inme) konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı: Temel Nörolojik Bilimler, Nöroloji

Araştırma Konuları : Serebral iskemi/ reperfüzyon hasarı, Serebral iskemi Hücre ölüm mekanizmaları

Görev Yeri : Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü



Doç. Dr. Mustafa Tekin



“Klinik ve moleküler genetik alanında işitme kayıplarının genetik özellikleri konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Araştırma Konuları : Klinik ve Moleküler Genetik / işitme kayıplarının genetik özellikleri

Görev Yeri: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı



Doç. Dr. Okan Bülent Yıldız



“Polikistik over sendromu (PKOS) alanında metabolik bozukluklar, uzun dönem sağlık riskleri, ailesel etkilenim ve tedavi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Araştırma Konuları : Polikistik over sendromu başta olmak üzere androjen fazlalığı bozukluklarında ailesel etkilenim, uzun dönem sağlık riskleri ve tedavi, Obezite fizyopatolojisinde pulsatil hormon dinamikleri ve enerji dengesinin nöroendokrin kontrol mekanizmaları

Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ünitesi



Yrd. Doç. Dr. Mahmut İlker Yılmaz



“Nefroloji alanında önemli yer tutan kronik böbrek hastalığı (KBH), proteinüri ve böbrek nakli durumlarında endotel disfonksiyonunun oksidatif stres, inflamasyon, nitrik oksit metabolizması ve adipositokinler ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı: İç Hastalıkları, Nefroloji Bilim Dalı

Araştırma Konuları : Kronik böbrek hastalığında, proteinüride ve böbrek transplantasyonunda endotel disfonksiyonunun ve vasküler kalsifikasyonun saptanması ve bunların inflamasyon, oksidatif stres, nitrik oksit metabolizması ve adipoz dokusu ile olan ilişkilerinin gösterilmesi

Görev Yeri : Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı



Sosyal Bilimler



Yrd. Doç. Dr. Selva Demiralp



“İktisat alanında Parasal Ekonomi ve Yapısal VAR konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : İktisat

Araştırma Konuları: Parasal İktisat, Yapısal Vektor Otoregresyonlar (VAR)

Görev Yeri : Koç Üniversitesi



Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gürel



“Uygulamalı Dilbilim alanında anadil kaybı ile yabancı dil ediniminin karşılaştırması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”



Alanı : İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Konuları: Yabancı dil edinimi, patolojik ve patolojik olmayan anadil kaybı, nörodilbilim, psikodilbilim

Görev Yeri : Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü



TÜBİTAK Özel Ödülü



Bu yıl TÜBİTAK Özel Ödülü'ne Boston Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisliği, Fizik ve Biyomedikal Mühendisliği’ndeuzmanlaşmış olan Prof. Dr. M. Selim Ünlü layık görüldü. Ünlü, “Optoelektronik ve nanoteknoloji alanında yüksek performanslı fotodetektörler, yakın alan taramalı mikroskopi ve yüksek çözünürlüklü yüzey altı mikroskopi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” dolayısıyla ödül kazandı.