Bilim Kurulu, yeni normalleşmeyi görüşmek için bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı yeni normalleşme dönemiyle birlikte hızla artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı tabloya göre toplam can kaybı 29 bin 160'a yükselirken toplam vaka sayısı ise 2 milyon 807 bin 387'ye ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Alınan bilgiye göre, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıda vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı değerlendirilecek.