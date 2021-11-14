Bilim Kurulu Üyesi Yavuz uyardı: Toplumun sadece yüzde 58’i aşılı, önlemler azaltıldığında vakalar da artacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Toplumun sadece yüzde 58’i aşılı, önlemler azaltıldığında vakalar da artacak" uyarısını yaptı.

BirGün gazetesinden Oktay Evsen'in haberine göre, “Covid-19’dan korunmak için iki çeşit önlem var. Birincisi aşı, ikincisi de maske, mesafe ve kalabalıkların azaltılması gibi farmakolojik olmayan önlemler. Aşılama oranı tüm nüfusun yüzde 80’ini geçmedikçe bu önlemleri azaltırsanız enfeksiyonun yayılımını, vaka sayılarını ve ölümleri azaltamazsınız. Şu an toplumun sadece yüzde 58’i aşılı ve bu durumda önlemler azaltıldığında vakalar da artacaktır” dedi.

Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"Kış geldi, kapalı ortamlarda kalabalıkların artmasıyla vakalar daha da artacak. Asıl önemli olan ise ölümlerin hala azalmamış olması. Yaşlıların aşılama oranı daha yüksek olmalı, bizde şu anda yaşlıların yüzde 80 -85’i aşılı, bu oran yüzde 95’in üzerine çıkmalı, mRNA aşılarıyla, gerekli, hatırlatıcı ek dozlar da yapılmalı.

Avrupa’da ülkemizdeki gibi artan vaka sayıları görülen ülkeler var, bazı ülkelerde, vaka ve ölümler esas olarak aşısızlarda görüldüğü için aşısızlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkeler hastanelerin doluluk oranına göre bu kararı alıyor. Birçok ülke aşılamayı arttırmaya çalışıyor ve zorunlu aşı uygulamasını getiriyor. Birçok işyeri aşısız çalışan kabul etmiyor. İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeler, böyle adımlar atılarak bizden daha yüksek aşılama oranına ulaştılar ve ölüm sayısını da büyük oranda azalttılar. Şu anda bizde enfeksiyon, esas olarak aşılamayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor, bu nedenle nüfusun yüzde 80’nini çok hızla aşılamamızı sağlayacak çok daha aktif bir aşı kampanyası yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Aksi halde çok can kaybı yaşayabiliriz maalesef.”