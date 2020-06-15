Bilim Kurulu üyesi Turan, Türkiye'de Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokini anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Türkiye’de de Covid-19 tedavisinde kullanılan ve prestijli tıp dergisi The Lancet'de yayımlanan araştırma sonrası tartışmalara neden olan hidroksiklorokine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Covid-19 pandemisinde tedavi protokolünde hidroksiklorokinin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Turan, "Lancet dergisinde yayımlanan makalede önemli sorunlar gördük, hidroksiklorokin kullanımına devam ettik. Makaledeki sorunların tespit edilmesiyle dergi de makaleyi geri çekti" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, “Hidroksiklorokinin tedavide önerilmemesiyle ilgili yayımlanan makalenin aksine biz daha Lancet yazıyı çekmeden önce kendi Bilim Kurulu toplantımızda tedaviye devam etme kararı almıştık. Çünkü her ülke kendi hasta sonuçlarına göre değerlendirmesini yapar ve ilacın yararını gördüğü sürece de tedaviye devam eder. Dünya üzerindeki diğer ülkelerin özellikle bu hastalık sürecinde mortalite (ölüm) oranlarının Türkiye'ye göre daha yüksek olması dikkat çeken bir durum zaten” dedi.

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Hidroksiklorokinin aslında bir sıtma ilacı olduğunu hatırlatan Turan, “Antiviral etkinliği nedeniyle akciğerde tutulumu olan olgularda faydalı olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktaydı. Biz de Bilim Kurulu olarak tedavi rehberimize hidroksiklorokini ekledik ve devamında da tedavide kullandık. Tüm ülke genelinde de rehber takibi çok iyi yapıldı ve ilaçlar öneriler doğrultusunda kullanıldı. Sonuçlarımızı değerlendirdiğimizde iyileşen hasta oranlarımız oldukça iyi” diye konuştu.

Geçen haftalarda Lancet tıp dergisinde yayımlanan ve “hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı” sonucuna varılan makale sonrasında Bilim Kurulunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Turan, “Lancet dergisinde yayımlanan makale üzerine önemli bir gündem ortaya çıktı. Bu gündem üzerine biz de yazıyı çok ayrıntılı şekilde değerlendirdik ama yazının büyük sıkıntıları vardı. Bu sıkıntılar nedeniyle eleştirilere açık bir yazıydı." dedi.