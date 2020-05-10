Bilim Kurulu üyesi Tufan: Kitle bağışıklığının sağlanması için toplumun yüzde 75'inin virüsle karşılaşması gerekiyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Kitle bağışıklığı açıkçası toplumun yüzde 75’i virüsle karşılaştığında olacak bir şey. Yüzde 75 rakamına birkaç yıl içinde ulaşırsak bir sorun yok; ama 1- 2 ay içinde ulaştığınızda çok ciddi çok yüksek rakamlarda insan kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz." dedi.

Tufan, "Nitekim İtalya’da olan buydu. Vaka sayısının çok hızlı tırmanmasıyla birlikte sağlık hizmet sunumu bunu karşılayamadı. Belki de kurtarılabilecek olan pek çok vaka İtalya’da kaybedilmiş oldu. Son 100 yıl içerisinde yaşanmış büyük pandemilere bakıldığında 1918 pandemisi, 1919'da da görülmüştür. 1957 pandemisi 1958'de de görülmüştür. Bir sonraki yılda bağışıklığı olmayan ve henüz virüsle karşılaşmamış olan kitle karşılaştığında, gerçekten yüksek sayılarda yine istenmeyen sonuçlar görülmüştür. Dolayısıyla aşı geliştirilmediği takdirde gelecek sene için de epeyce bir hasta ile karşılaşmamız olası." diye konuştu.

Türkiye'nin 'Covid-19' salgınında geldiği aşamayı da değerlendiren Prof. Dr. Tufan, normalleşme süreciyle ilgili uyarılarda bulundu. Tufan, "Normalleşme dediğimiz şey tamamen eskiye dönme asla olmamalı. Pandemi devam ediyor. Bitmedi. Ülkemiz için pandemi kontrol altında, iyi gidiyoruz; ancak sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz, toplum içerisinde maske taktığımız sürece iyiyiz. Çünkü vaka sayısının azalması, sıfırı bulması ya da sporadik (seyrek) vakaların dönemine henüz gelmedik. Buna ‘yeniden normalleşme’ diyoruz. Yeniden normalleşme sürecinde evet hayat devam ediyor ama tedbirleri elden bırakmadan. Tedbirleri elden bıraktığımızda gelebilecek olan artçı vaka artışları kaçınılmaz da olabilir. Tamamen eskiye döndük, eskinin normali, diye bir şey yok" ifadesini kullandı. (DHA)