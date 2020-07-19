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Sağlık

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Virüsün amacı bizi öldürmek değil

19 Temmuz 2020 19:04

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Koronavirüs hakkında önemli bilgiler verirken, ''Virüsün amacı bizi öldürmek değildir. Çünkü biz ölürsek, taşıdığımız virüsler de ölür'' dedi. Özlü, "Virüsün giderek daha fazla hücreyi işgal etmesiyle bağışıklık sistemimiz devreye girer. Virüsün işgal ettiği hücrelerimize saldırarak virüsü ve enfeksiyonu durdurmaya çalışır. Bu çaba, zamanla kontrolden çıkıp terminatör işlevine dönüşerek, bize zarar vermeye başlar. Ölüm, bu dönemde ortaya çıkar" açıklamasını yaptı. 

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