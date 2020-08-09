Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Virüs, yabancıdan çok tanıdıklardan bulaşıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin, "Virüsü kendimizden uzakta sanmak: Büyük yanılgı, faturası ağır. Virüs uzaklarda değil, yanı başınızda. Yabancıdan çok, tanıdıklardan bulaşıyor. Düşmanlardan çok, dostlardan geçiyor." uyarısında bulundu.

Özlü, "Size virüsü bulaştırabilecek ve sizin virüsü bulaştırabileceğiniz kişiler: anne, babanız; kardeşleriniz; amca, dayı, hala, teyzeleriniz; kuzenler ve yeğenleriniz; konu, komşu; dost ve ahbaplarınız; birlikte pasta kesip kutlama yaptıklarınız. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyenler; hemen her gün görüştüğünüz kişiler; işyeri, mesai arkadaşlarınız; çalışma ekibiniz, takımınız; kulüp, oyun arkadaşlarınız; taziyede, nişan, kına, düğün, sünnet törenlerinde buluştuklarınız." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm bu kişilerle uzun süre kapalı ortamlarda bulunmayın, temas etmeyin, sarılıp öpüşmeyin, mesafenizi koruyun, maskesiz karşılaşmayın, birlikte yiyip içmeyin. Sizin veya onların sağlıklı olması, hasta olmaması sizi aldatmasın. Sevdiklerinizi koruyun, sevdiklerinizden korunun" ifadesini kullandı.