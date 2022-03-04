Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Salgın çok da kontrol atlında değil, önlemleri kaldırmak mantıklı gelmiyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, kalabalık olmayan açık alanlarda maske takmanın gereksiz olduğunu söylerken, mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maske takılması gerektiğini ifade etti.
Prof. Özlü, "Fiziksel olarak mesafeyi koruyamadığınız bu durumlarda, açık havada olsa bile maske takmakta yarar var" dedi.
Kapalı ortamlarda da aynı kuralların geçerli olduğuna değinen Prof. Dr. Özlü, “Havalandırılmayan, geniş-yüksek olmayan mekânlar ile insanların yüz yüze baktığı, mesafeyi koruyamadığı (okul, kafe, hastane, sinema, tiyatro, AVM, kalabalık mağaza, cami gibi) yerlerde maske elzemdir. Takılması şarttır. Herkes durumuna ve çevresine bakıp riskine göre maske kullanmaya kendisi karar verme noktasındayız" diye konuştu.