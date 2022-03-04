Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Salgın çok da kontrol atlında değil, önlemleri kaldırmak mantıklı gelmiyor

Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Covid-19 vaka, ölüm, aşılama, hastane yatış oranlarına vurgu yaparak "Bu sayılara bakarak bugün salgının çok da kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz. Hastaneye yatış ve ölüm sayılarımız maalesef yüksek. Dolayısıyla var olan önlemleri de kaldırarak bir normalleşmeye gitmek çok mantıklı gelmiyor. Zaten haziran ayından bu yana dünyadakinin aksine, ek önlemler almak yerine daha ‘gevşek’ bir model izliyor, yapılması gerekenleri tam anlamı ile yapmıyorduk. Şimdi bir de var olan önlemler kaldırıldı. Bu benim önerdiğim bir şey değil" dedi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Yavuz, HES kodunun kaldırılmasının vaka sayılarının artmasında etkili olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"HES kodu hastaların toplumda rahatça dolaşmasını engellemek için yapılan bir uygulama idi. Ama şimdi hastalar izolasyonda kalmayıp istedikleri yere gidebilecekler. Bu da virüsün dolaşması demek. Epidemiyolojik olarak salgının durumunu en iyi değerlendiren kurum Dünya Sağlık Örgütü’dür. Onlar salgının devam ettiği ve sürprizlerin olabileceğini vurguluyorlar, ki biz de dernek olarak aynı görüşteyiz. HES kodu uygulamasının kaldırılmasını erken buluyor ve kapalı alanlar ile açık alanlarda mesafenin korunamadığı durumlarda maske kullanımının devam etmesini tavsiye ediyoruz."