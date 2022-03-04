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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Salgın çok da kontrol atlında değil, önlemleri kaldırmak mantıklı gelmiyor

Açık havalarda ve havalandırılan alanlarda maske zorunluluğu ve HES uygulaması kaldırılmıştı

04 Mart 2022 09:48

Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Covid-19 vaka, ölüm, aşılama, hastane yatış oranlarına vurgu yaparak "Bu sayılara bakarak bugün salgının çok da kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz. Hastaneye yatış ve ölüm sayılarımız maalesef yüksek. Dolayısıyla var olan önlemleri de kaldırarak bir normalleşmeye gitmek çok mantıklı gelmiyor. Zaten haziran ayından bu yana dünyadakinin aksine, ek önlemler almak yerine daha ‘gevşek’ bir model izliyor, yapılması gerekenleri tam anlamı ile yapmıyorduk. Şimdi bir de var olan önlemler kaldırıldı. Bu benim önerdiğim bir şey değil" dedi. 

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Yavuz, HES kodunun kaldırılmasının vaka sayılarının artmasında etkili olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"HES kodu hastaların toplumda rahatça dolaşmasını engellemek için yapılan bir uygulama idi. Ama şimdi hastalar izolasyonda kalmayıp istedikleri yere gidebilecekler. Bu da virüsün dolaşması demek. Epidemiyolojik olarak salgının durumunu en iyi değerlendiren kurum Dünya Sağlık Örgütü’dür. Onlar salgının devam ettiği ve sürprizlerin olabileceğini vurguluyorlar, ki biz de dernek olarak aynı görüşteyiz. HES kodu uygulamasının kaldırılmasını erken buluyor ve kapalı alanlar ile açık alanlarda mesafenin korunamadığı durumlarda maske kullanımının devam etmesini tavsiye ediyoruz."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, kalabalık olmayan açık alanlarda maske takmanın gereksiz olduğunu söylerken, mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maske takılması gerektiğini ifade etti.

Prof. Özlü, "Fiziksel olarak mesafeyi koruyamadığınız bu durumlarda, açık havada olsa bile maske takmakta yarar var" dedi. 

Kapalı ortamlarda da aynı kuralların geçerli olduğuna değinen Prof. Dr. Özlü, “Havalandırılmayan, geniş-yüksek olmayan mekânlar ile insanların yüz yüze baktığı, mesafeyi koruyamadığı (okul, kafe, hastane, sinema, tiyatro, AVM, kalabalık mağaza, cami gibi) yerlerde maske elzemdir. Takılması şarttır. Herkes durumuna ve çevresine bakıp riskine göre maske kullanmaya kendisi karar verme noktasındayız" diye konuştu.

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