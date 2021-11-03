Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz: Bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmeli

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Koronavirüs vaka ve ölüm oranlarının azalması için bazı meslek gruplarına ‘aşı zorunluluğu’ getirilmesi gerektiğini, kalan nüfusun ise etkin aşı kampanyaları ile ikna edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; aşı zorunluluğu getirilmesi gereken grupları; toplumda hastalığı yayma potansiyeli bulunan sağlık çalışanları, öğretmenler, üniversite öğrencileri olarak açıklayan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Türkiye’de hala günlük ölüm oranları çok yüksek seyrediyor. Ölümleri azaltmak istiyorsak aşılamayı artırmalıyız. Bunu da bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirerek, geride kalan bazı grupların da ikna edilerek yapılması gerekiyor. Mesela sağlıkçı, öğretmen, öğrenci gibi toplumla iç içe olan gruplara zorunlu aşı uygulaması getirilmeli” dedi.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, geride kalan ve ‘aşı tereddüdü’ yaşayan grupların da ikna edilmesinin önemine dikkat çekerek, özellikle son dönemde ‘anne ölümlerinin’ pandemiyle bağlı olarak artmasına değindi.