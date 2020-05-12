Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel: Kimsenin aklından ücret almak geçmedi, gönüllülük esasına göre çalışıyoruz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel , amaçlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele etmek olduğunu belirtti ve bunun için ücret almadıklarını açıkladı. Yamanel, gönüllülük esasına göre çalıştıklarını kaydetti.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Bizler öncelikle Türkiye için, vatanımız için milletimiz için çalışıyoruz" diyen Yamanel, "Arkadaşlarım ilk günden bu yana canla başla çalışıyor. Hiçbirinin bu hizmet karşılığında bir ücret talep etmek aklının ucundan geçmedi" ifadesini kullandı.

Yamanel şunları kaydetti:

"Sosyal medyada dillendirilen bazı iddialar kulağımıza geliyor. Ancak biz hepimiz bu kurul kurulduğu ilk günden beri gönüllülük esasına göre görev yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Bakanımız önderliğinde kurulan Bilim Kurulumuzun tek isteği bir an önce bu illet virüsün ülkemizde tamamen gitmesi."

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