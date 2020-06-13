Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal: Rakamlar daha fazla düşmezse bedelini hepimiz öderiz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yeni normalde kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Düşüş eğiliminde bir problem olursa her an kurallara geri dönüş olabilir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal, yeni normalde kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.



Prof. Dr. Ünal, "Normalleşmeye geçerken bu yasakları kaldıracağız; ama bu bir düzen içerisinde ve yeni vaka sayısı gözlenerek yapılacak. Yeni vaka sayısının bir düşüş eğiliminde olması birinci fazdan ikinci faza geçmemiz için gereken dört kuraldan biriydi.



Düşüş eğiliminde bir problem olursa her an kurallara geri dönüş olabilir, bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Artık bugünlerde çok büyük bir yasaklama kalmadı. Salgından önceki yasaksız döneme geri geldiğimizde nasıl davranmamız gerektiğini tekrar gözden geçirmiş oluyoruz. Burada maske, mesafe, el hijyeni ve gittiğimizin yerin kurallarına uymamız gerekiyor" diye konuştu.

"Rakamlar daha fazla düşmezse bedelini hepimiz öderiz"

Prof. Dr. Ünal, 3 aylık kısıtlama sürecindeki sıkıntılardan gelmiş olmanın verdiği ilk reaksiyonla deniz kenarında yan yana yürüyenler, sosyal mesafeyi korumayanlar, 'askere uğurlama' diye bir araya gelmeler olduğunu, buralarda maskesiz bulunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.



Prof. Dr. Ünal, "Duyarlı bir döneme girdik. Bence salgının kritik dönemlerinden biri hepimiz ortak bir karar içerisinde olmamız lazım. Bu salgını durdurmak bizim elimizde. Bunun için hep beraber kurallara uyacağız. Birlik içerisinde bu dönemi atlatmak zorundayız.



Yoksa bu rakamlar daha fazla düşmezse, biraz daha gevşemeye doğru gidersek, rakamlar artarsa yeniden zor günlere doğru dönmek zorunda kalırız ve bunun bedelini toplum olarak hepimiz öderiz" dedi.