Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal: Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda aşılardan kaçış var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, Covid–19 aşılarının İngiliz mutasyonunda etkili olduğunu belirirken, “Maalesef Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda aşılardan kaçış var" dedi.

Alchem Life koordinasyonunda düzenlenen toplantıda Covid-19’un Türkiye’deki son durumunu anlatan Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal, “Türkiye’de ocak ayında İngiliz mutasyonu yüzde 5 idi, şubat ayında 25, mart ayında 50 oldu, şimdi neredeyse yüzde 80 yayılım gösteriyor. Aşının etkinliğine gelirsek İngiliz mutasyonun aşıdan kaçışı yok. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda maalesef aşılardan kaçış var. Biz aşıyı ne kadar geciktirirsek ve mutasyonlara çoğalma şansını ne kadar çok verirsek o kadar mutasyon olacak, aşıdan kaçış o kadar hızlanacak. O yüzden yeni vaka kontrol edilecek, iki mümkün olan en hızlı şekilde aşı yapılacak ki bunlar olmasın. Şu an hala geç değil. Çünkü aşıdan kaçan suçlar henüz yaygınlaşmadı. Salgın hala devam ediyor" dedi.