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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal: Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda aşılardan kaçış var

"Personelimize yaptığımız çalışmada, 4 bin 600 kişiye aşı yapıldı, 65 kişi hasta oldu"

20 Nisan 2021 15:49

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, Covid–19 aşılarının İngiliz mutasyonunda etkili olduğunu belirirken, “Maalesef Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda aşılardan kaçış var" dedi.

Alchem Life koordinasyonunda düzenlenen toplantıda Covid-19’un Türkiye’deki son durumunu anlatan Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal, “Türkiye’de ocak ayında İngiliz mutasyonu yüzde 5 idi, şubat ayında 25, mart ayında 50 oldu, şimdi neredeyse yüzde 80 yayılım gösteriyor. Aşının etkinliğine gelirsek İngiliz mutasyonun aşıdan kaçışı yok. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda maalesef aşılardan kaçış var. Biz aşıyı ne kadar geciktirirsek ve mutasyonlara çoğalma şansını ne kadar çok verirsek o kadar mutasyon olacak, aşıdan kaçış o kadar hızlanacak. O yüzden yeni vaka kontrol edilecek, iki mümkün olan en hızlı şekilde aşı yapılacak ki bunlar olmasın. Şu an hala geç değil. Çünkü aşıdan kaçan suçlar henüz yaygınlaşmadı. Salgın hala devam ediyor" dedi. 

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin aktardığı habere göre Türkiye’nin dünyada uygulanan aşı sayısında 6. sırada olduğunu belirten Ünal, Sinovac aşısı ile ilgili yapılan değerlendirmelerin olumlu olduğundan bahsetti:

“Türkiye tercihini yan etkinin az olduğu aşıdan yana kullandı. Ülkede 24 merkezde faz3 çalışması yapılan aşı, yüzde 83 buçuk semptomatik enfeksiyonundan koruyor. Şu ana kadar 7 buçuk milyon kişiye yapılan ikinci doz aşıdan 14 gün süre geçen kişilerde değerlendirme yapıldı. 6 buçuk milyon kişide sonuçlar gayet iyi. Tüm pozitif vakalar içerisinde 65 yaş üsttü kişilerin oranı aşı öncesi yüzde 17,7’ydi yüzde 8,2’ye düşmüş. Bizim kendi personelimize yaptığımız çalışmada 4 bin 600 kişiye aşı yapmışız. Bu kişilerden 65 kişi aşıdan sonra hasta olmuş ama hastaneye yatan yok. Yani aşı çalışıyor."

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