Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal: Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda aşılardan kaçış var

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin aktardığı habere göre Türkiye’nin dünyada uygulanan aşı sayısında 6. sırada olduğunu belirten Ünal, Sinovac aşısı ile ilgili yapılan değerlendirmelerin olumlu olduğundan bahsetti:
“Türkiye tercihini yan etkinin az olduğu aşıdan yana kullandı. Ülkede 24 merkezde faz3 çalışması yapılan aşı, yüzde 83 buçuk semptomatik enfeksiyonundan koruyor. Şu ana kadar 7 buçuk milyon kişiye yapılan ikinci doz aşıdan 14 gün süre geçen kişilerde değerlendirme yapıldı. 6 buçuk milyon kişide sonuçlar gayet iyi. Tüm pozitif vakalar içerisinde 65 yaş üsttü kişilerin oranı aşı öncesi yüzde 17,7’ydi yüzde 8,2’ye düşmüş. Bizim kendi personelimize yaptığımız çalışmada 4 bin 600 kişiye aşı yapmışız. Bu kişilerden 65 kişi aşıdan sonra hasta olmuş ama hastaneye yatan yok. Yani aşı çalışıyor."