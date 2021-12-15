Bilim Kurulu üyesi Prof. Turan'dan hatırlatma dozu uyarısı: 6'ncı ayınız dolar dolmaz yaptırın

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olanlara hatırlatma dozu hakkı tanındığını hatırlatarak, iki doz BioNTech olmuş ve üzerinden 5-6 ay geçmiş olanlar arasından da hastalığı ağır atlatanlar görmeye başladıklarını vurguladı.

Dünya literatüründe hatırlatma dozunun süresinin 5 ila 6 ay arasında değiştiğini dile getiren Prof. Dr. Sema Turan, "Biz kendi kararımızla literatür bilgisine dayanarak 6 ay ifadesini kullandık. Şu aşamada özellikle iki doz BioNTech olanlarda da kişisel farklılıklar olmakla beraber az miktarda da olsa hastaneye yatış ihtiyacı duyuluyor. 6'ıncı aya doğru koruyuculuğunun azaldığını görüyoruz artık. O yüzden de 6'ıncı ayları dolar dolmaz hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Sabah gazetesinde yer alan haberde görüşlerine yer verilen Turan, aşının amacının hastalığın hafif atlatılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Turan, "İki doz BioNTech'li olsalar dahi hatırlatma dozu vakti gelenlerden kronik rahatsızlıkları olan bireyler hastalığı ağır geçirebiliyor o zaman da yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyorlar. Tamamen bireysel yanıtlarla ilişkili bir durum. Halkımız bizim özellikle hatırlatma dozu ile ilgili önerilerimize uyum sağlamaları lazım" dedi.



2 doz BioNTech'in 6 aya kadar koruyuculuğu olduğunu belirten Turan, "6'ncı ayı geçtiğinde koruyuculuğu ciddi anlamda azalıyor o zaman da ağır hastalık geçirme ihtimalimiz artıyor. O yüzden de halkımızın 'Tamam ben iki dozu oldum, artık daha fazla aşılamaya gerek yok' gibi bir algıya kapılması oldukça yanlış" ifadelerini kullandı.