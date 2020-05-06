Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, iki gündür artan vaka sayılarının nedenini açıkladı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısının son iki günde gösterdiği artışa ilişkin, "Nedeni 4 günlük sokağa çıkış kısıtlamasının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. bugün (6 Mayıs) açıklanan Koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

4 Mayıs tarihinde 1614, dün (5 Mayıs) 1832 ve bugün ise 2 bin 253 yeni vaka tespit edildiğini belirten Özlü, "İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış kısıtlamasının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma" dedi.