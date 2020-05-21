Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü: HES kodu uygulamasının kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacağına inanıyorum

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, seyahatlerde ve sosyal yaşamda kullanılmaya başlanacak olan Hayat Eve Sığar (HES) kodunun Koronavirüs'ü bulaştırma riskini azaltmaya etki edebileceğini söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahatlerde kullanılacak Hayat Eve Sığar (HES) koduna ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu kodun bulaş riskini azaltmada katkı sağlayabileceğine değinen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "HES kodu uygulaması, uçak, demiryolu veya otobüsle seyahat yanında toplu organizasyonlara katılma, kalabalık salonlara girme sırasında da bulaş riskini azaltmak amacıyla kullanılabilir. Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.