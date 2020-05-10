Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü'den Koronavirüs senaryoları

“Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum” dizelerini okuyan Özlü, sosyal medya hesabından Koronavirüs salgınına dair de paylaşım yaptı.

Özlü, iyiden kötüye Korona salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:

Yaz gelince bitecek

Mevsimsel hastalığa dönüşecek

Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek

Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak

Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek

Özlü daha önce de, “Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor” açıklamasını yapmıştı.