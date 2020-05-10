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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü'den Koronavirüs senaryoları

Özlü, Nazım Hikmet'in 'Bugün Pazar' şiirini de okudu

10 Mayıs 2020 18:06

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, en kötü salgın senaryosuna ilişkin , "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" diye açıkladı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, yedi haftadır ilk kez dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler için Nazım Hikmet’in ‘Bugün Pazar’ şiirini okudu.

“Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum” dizelerini okuyan Özlü, sosyal medya hesabından Koronavirüs salgınına dair de paylaşım yaptı.

Özlü, iyiden kötüye Korona salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:

Yaz gelince bitecek
Mevsimsel hastalığa dönüşecek
Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek
Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak
Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek

Özlü daha önce de, “Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor” açıklamasını yapmıştı. 

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