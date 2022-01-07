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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Şener, Omicron'un piki için şubat ayını işaret etti

"Virüs gerçek anlamda çok değişti ve aşıdan kaçabilen bir varyant formuna döndü"

07 Ocak 2022 13:52

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Koronavirüs'ün son varyantı Omicron'un pik seviyesi için Şubat ayının ilk iki haftasına işaret etti.

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