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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim

"İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor"

27 Nisan 2020 00:10

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 26 Nisan'da açıklanan Koronavirüs verilerinin ardından "Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam" dedi. 

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, 26 Nisan'da Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 99 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 357 yeni tanı kondu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son 20 gündür en düşük yeni vaka sayısının görülmesinin ardından son verileri Twitter hesabından yorumladı. 

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İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü, şu ifadeleri kullandı: 

"Mor salkımlar açtı. Yaza COVID-19’suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam."

 

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