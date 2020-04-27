Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor, sakın gevşemeyelim

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 26 Nisan'da açıklanan Koronavirüs verilerinin ardından "Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, 26 Nisan'da Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 99 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 357 yeni tanı kondu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son 20 gündür en düşük yeni vaka sayısının görülmesinin ardından son verileri Twitter hesabından yorumladı.

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İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü, şu ifadeleri kullandı: