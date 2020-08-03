Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Vakalarda patlama olabilir, yasaklar geri gelebilir

“2. dalga gelir mi?” sorusuna Özlü, “Salgın devam ediyor. İkinci dalgadan bahsetmek mümkün değil çünkü pandemi devam ediyor henüz durmuş değil. Bir ara hiç olmadı. Salgın başlangıca göre daha da ilerleyerek devam ediyor. Hastalık yapma potansiyelinin azaldığına dair bir gözlem de yok” yanıtını verdi.

“Piki tamamlayıp inişe geçtik ama bu iniş sürecinde de bir yerde takılıp kaldık. Güvenli bir noktada değiliz” diyen Özlü, “Önümüzdeki güz dönemine daha iyi girmemizde yarar vardı ama bu bayramlaşmalar, tatil, turizm sezonu, belki önümüzde okulların açılmasıyla bu güze girişte de vaka sayılarını yeterince azaltamayacağımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"Yasaklar gelebilir"

Yeniden yasaklamaların gelme ihtimalini değerlendiren Özlü, şöyle konuştu:

"Bu yasaklamalar uzun süre sürdürülebilirliği yok. Bunu bütün dünya anladı. Normalleşme adımları atılmak zorunda. Önümüzdeki bir yıl daha muhtemelen virüsle mücadele devam edecek. Hayatı sürdürmemiz lazım. Ancak yasaklara geri dönüş olabilir. Eğer rakamlar tekrar yükselme trendine dönerse yasaklamalar gelebilir."

"Vakalarda patlayama yol açabilir"

Özlü, “Maalesef bayramlaşma sürecinde, tatil yerlerinde görüyorum çok yakınlaşmalar var. Yeniden vakalarda bir patlamaya yol açabilir” dedi.

"Önümüzdeki haftalar herkes kendisine çok daha fazla dikkat etsin"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da Twitter hesabından kitlesel hareketlerin artışının Koronavirüs vaka sayısındaki artışla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki haftalar herkes kendisine çok daha fazla dikkat etsin, mümkünse kalabalıklara ve kapalı ortamlara girmesin. Bu ortamlarda maskesiz durmasın, diğer insanlarla mesafesini korusun ve bol bol ellerini yıkasın."