Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Şubat'ta 50 milyon doz aşı gelirse, Nisan ayında belirgin bir rahatlama olur

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşmeyle ilgili konuşurken, "50 milyon doz aşı gelirse ve Şubat sonuna kadar aşılarsak, Nisan 15'e kadar bağışıklık oluşursa toplumda belirgin bir rahatlama olur. Yaza gönül rahatlığıyla çıkabiliriz" dedi.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özlü, "Aşılandıktan sonra ben virüsü alabiliyorum ama hastalık tablosu oluşmuyor. Bana zararı olmuyor ama başkalarına benden geçebiliyor ve bulaşabiliyor" dedi.

Prof. Özlü, "Bizi sınırlayabilecek tek sorun tedarikle ilgili. Türkiye'nin 50 milyonluk dozluk aşısının temini konusunda sorun gözükmüyor. Aksamadan gelirse, Şubat ayı içinde 50 milyon doz aşı ulaşırsa biz aşılamayı tamamlayabiliriz, Türkiye'nin kapasitesi var" diye konuştu.

Toplum bağışıklığı için en az yüzde seksenin aşılanması gerektiğini ifade eden Özlü, "Bu şekilde yayılımı durdurabiliriz. Türkiye kendini bu konuda rahatlatacaktır, normal hayata dönecektir. Ama başka ülkelerden de Türkiye'ye gelme olasılığı var, virüs aynı olursa bizi etkilemez ama mutasyona uğramış ve ciddi olarak farklı bir virüs gelirse yine salgın oluşturma potansiyeli var" ifadesini kullandı.

Özlü, "Hepimiz aşıyı olup bu sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz, ancak bu hemen olacak bir durum değil. Çünkü aşıyı olacağız, 4 hafta sonra ikinci dozumuzu olacağız. Daha sonra da iki hafta geçecek yani bir buçuk ay sonra korumaya başlanacak. Ama bu kişisel olarak korumadır. Aşı hastalığa bağlı ölümden kurtaracak." dedi.

İngiltere ve Güney Afrika'daki mutasyonlar konusunda uyaran Özlü, İngiltere'de kısıtlama kararlarının geç alındığını ve şu anda alınan kısıtlamaların etkisiz olduğunu ve günlük vaka sayılarının 30 bin sınırında kaldığına dikkat çekti.

Türkiye'deki kısıtlama kararlarının da bir süre daha devam etmesini söyleyen Özlü, Güney Afrika'da mutasyonun tehlikeli olduğunu, tedbirlerin kaldırılması halinde ülkemizde de yenide vaka sayılarının hızla artabileceğini düşündüğünü söyledi.