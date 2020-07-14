T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den Koronavirüs uyarıları: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım

14 Temmuz 2020 22:01

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Koronavirüs salgınına ilişkin "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Antikor ve aşı konusunda henüz net bir sonucun elde edilemediğini belirten Özlü, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesaplarından Koronavirüs salgınına karşı sık sık uyarıda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yürütülen aşı çalışmaları ve antikor konusuna değinen Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım. Covid 19'la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil. Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul."

Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Tevfik Özlübilim kurulukoronavirüskoronavirüs aşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24