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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den 'antikor' uyarısı: Kimse güvende değil

05 Ocak 2021 10:27

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19'u atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerektiğini belirterek, "Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım" dedi.

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