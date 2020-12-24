Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Aşılama Ocak ortası gibi başlayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'den Türkiye'ye gelmesi planan CoronaVac aşısı hakkında, "Aşı, Türkiye'ye geldikten sonra aşıların bir testten geçme süreci vardı. Bugün aşı gelmiş olsa bile 15-20 günlük süre gerekiyor. Bu Ocak ortası ya da sonuna denk geliyor" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, katıldığı canlı yayınlarda Brezilya'da Sinovac'ın CoronaVac aşısının Faz-3 çalışmalarının sonuçlarının duyurulmasının ertelenmesine ilişkin konuştu. Özlü, "Bu bizim aşı çalışmalarımızı çok etkilemeyecek. Aşı Türkiye'ye geldikten sonra aşıların bir testten geçme süreci vardı zaten. Bugün aşı gelmiş olsa bile 15-20 günlük süre gerekiyor. Bu Ocak ortası ya da sonuna denk geliyor. O testlerin tamamlanacağına kadar Faz-3 çalışmaları açıklanacaktır. Ancak sonuçların açıklanmaması bizim aşı çalışmalarına bir gecikme katmayacak" ifadesini kullandı.

Özlü, "Brezilya'nın sonuçlarını yayınlamasını bekliyorduk daha önce söz vermişlerdi. Rapor hazırlanmış ama Çinli firma diğer ülkelerde yapılan çalışmalarla birleştirerek aynı anda yayınlamak için 15 gün süre istemişler. Sadece Brezilya değil, Türkiye, Endonezya, Şili'de de Faz-3 çalışmaları yapılıyor. Sonuçların bir arada yayınlanması bekleniyor" diye konuştu.

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