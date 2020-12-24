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Koronavirüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Aşılama Ocak ortası gibi başlayabilir

24 Aralık 2020 13:27

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'den Türkiye'ye gelmesi planan CoronaVac aşısı hakkında, "Aşı, Türkiye'ye geldikten sonra aşıların bir testten geçme süreci vardı. Bugün aşı gelmiş olsa bile 15-20 günlük süre gerekiyor. Bu Ocak ortası ya da sonuna denk geliyor" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, katıldığı canlı yayınlarda Brezilya'da Sinovac'ın CoronaVac aşısının Faz-3 çalışmalarının sonuçlarının duyurulmasının ertelenmesine ilişkin konuştu. Özlü, "Bu bizim aşı çalışmalarımızı çok etkilemeyecek. Aşı Türkiye'ye geldikten sonra aşıların bir testten geçme süreci vardı zaten. Bugün aşı gelmiş olsa bile 15-20 günlük süre gerekiyor. Bu Ocak ortası ya da sonuna denk geliyor. O testlerin tamamlanacağına kadar Faz-3 çalışmaları açıklanacaktır. Ancak sonuçların açıklanmaması bizim aşı çalışmalarına bir gecikme katmayacak" ifadesini kullandı.

Özlü, "Brezilya'nın sonuçlarını yayınlamasını bekliyorduk daha önce söz vermişlerdi. Rapor hazırlanmış ama Çinli firma diğer ülkelerde yapılan çalışmalarla birleştirerek aynı anda yayınlamak için 15 gün süre istemişler. Sadece Brezilya değil, Türkiye, Endonezya, Şili'de de Faz-3 çalışmaları yapılıyor. Sonuçların bir arada yayınlanması bekleniyor" diye konuştu.

Yılbaşı uyarısı

DHA'ya da konuşan Özlü, ortak kullanılan alanların virüsün yayılmasını hızlandıracağını belirterek “Ben kendi adıma ne yılbaşında ne de başka bir zaman başkalarıyla kalabalık oluşturacak ortamlarda olmayı istemem. Evimde olmayı isterim. Başkalarıyla ortak kullanılan mekânlar, eşyalar, yüzeyler riskli. Özellikle yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler bile riskli. Bu dönemde ister yılbaşı, ister bayram, ister tatil olsun kalabalıklar, otel ortamları gibi yerler güvenli değil. Evde kendi hane halkımızla olmakta fayda var. Bırakın yabancı insanlarla bir otelde bir araya gelmeyi, ev içinde bir araya gelmeler bile riskli” dedi.

Yüzlerce insanın bir araya gelebildiği otel, restoran gibi yerlerde kalabalık ortamların Koronavirüs'ü bulaşma riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, “Bir otelde 300-500 kişi aynı anda konaklıyor, birlikte aynı restoranda yemek yiyor, aynı mekanlarda oturup kalkıyor, bir araya geliyor, aynı asansörü ve ortamı kullanıyor. Bu dönemde bu riski almaya değmez. İzolasyona uymamız lazım ki bu süreçten zarar görmeden çıkalım. Şu an yoğun bakımımız dolu. Hayatta kalmak için mücadele eden çok hastalarım var. Bir hekim olarak onların halini görüyorum ve ben de onlar gibi olabilir miyim diye korkuyorum. Bu tehlikeyi görüyorum ama bazı insanlar bunun farkında değil gibi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar” dedi. 

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