Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan tedbirleri ve bu tedbirlerin etkisini TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Devletin kamusal alanlarla ilgili tedbirleri aldığını ve kural ihlalleri yapanlara yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Özlü, "Ev içi toplantılardan da uzak durmak gerekiyor" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının etki edebilmesi için ev gezmelerinin de yapılmaması gerektiğini belirten Özlü şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarını by-pass edip evlerde bir araya gelirlerse doğum günü, çay partisi, akşam oturması, aynı apartman içinde komşu ziyaretleri olursa tedbirlerden istenen amaca ulaşılamaz. Burada amaç; insanların bir araya gelmesini ve bulaşı engellemek. Çarşıda pazarda bir araya gelmeseniz de evlerde bir araya gelirseniz bulaşma devam edecektir. Madem kısıtlanıyoruz, madem zahmet çekiyoruz, sokağa çıkamıyoruz, alışverişe gidemiyoruz bari bu bedelin karşılığını alalım."

"2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor"

Dünya Sağlık Örgütü'nün 3. dalganın daha kötü gelebileceği açıklamalarıyla ilgili, "Onun için gevşememek lazım. 10-15 gün içinde bir düşme göreceğiz diye umuyoruz. Ama hemen bırakmamak lazım, mücadele devam ediyor. 2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.