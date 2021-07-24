Bilim Kurulu üyesi Prof. Necmi İlhan: 4'üncü dalga, "aşısızlar pandemisi" olabilir

Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Delta varyantı etkisiyle artan vakalara dikkat çekerken, 4'üncü dalganın “aşısızların pandemisi” olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında devam eden aşılama çalışmalarında, 2. ve 3. dozun önemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TRT Haber canlı yayınında konuşan ve Delta varyantının özellikle aşı olmayanlarda etkisinin daha fazla olacağı yönünde araştırmalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

“2 doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 21,5 milyonu geçmiş durumda. Ama bunun hedefin 3'te 1’i olduğunu vurgulamak gerekiyor. Şu an 2 doz aşılamada yüzde 34'lerdeyiz. 'Ben 1. dozu oldum, 2. dozu olmayabilir miyim?' ya da 'Ben gencim Koronavirüs beni etkilemez mi?’ diyenlerin olduğunu görüyoruz.

Son dönemde hastanede yatanlara baktığımızda aşısız olanların çoğunlukta olduğunu vurgulamak lazım. Bu bize aşının koruyuculuğunu gösteriyor.

Dünya genelinde 4'üncü dalganın ‘aşısızlar pandemisi’ olabileceğine dair bir kanı var. Bu sebeple 4'üncü dalgayı ülkemizde en az hasarla atlatmamız için yapmamız gereken şey aşıya ağırlık vermek ve maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek.”

Kurban Bayramı nedeniyle yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, korunma önlemlerinin son derece önemli olduğunu, ancak aşılamayla bu salgının üstesinden gelinebileceğini belirtti.