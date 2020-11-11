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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin; kurallara uymayı sağlayamazsak kısıtlamalar olabilir

11 Kasım 2020 23:16

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul'daki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka artışlarında tatil dönüşleri kadar mevsim değişikliklerinin etkisinin de belirgin olduğunu söyledi.

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