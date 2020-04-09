Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Sigara içenlerde hastalığın ağır seyretme oranı 2.4 kat daha yüksek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara , yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan ve sigara içenlerde hastalığın ağır seyretme oranının 2.4 kat daha yüksek olduğunu belirterek, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı" dedi.

"Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Vuhan'da yapılan araştırma, Kovid-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu."