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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Aşı en erken 25 Aralık'ta yapılmaya başlanır, sağlık çalışanlarıyla aynı anda 65 yaşın üzerine yapacak

04 Aralık 2020 13:26

Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan Covid-19 aşısının ilk uygulamasının, testler için en az 14 güne ihtiyaç olduğundan 25-26 Aralık'ta yapılabileceğini söyledi. 

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