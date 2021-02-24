Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan normalleşmeye yakın illeri açıkladı

Mart ayında beklenen normalleşme adımlarını değerlendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara ile birlikte Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerin iyi durumda olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs'le mücadele kapsamında açıkladığı illerin haftalık vaka oranlarına göre 100 bin nüfusta vaka sayısı 10'un altında kalarak "düşük riskli" görülen iller Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Diyarbakır oldu. Vaka sayısı 100 bin nüfusta 100'ün üzerinde çıkan 12 il ise "yüksek riskli" olarak haritada yer aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, illerin haftalık güncel verilerini, harita üzerinde inceleyerek, normalleşmeye yakın ve uzak illeri değerlendirdi.



Prof. Dr. İlhan, il il 100 bin nüfustaki vaka sayılarının yer aldığı haritanın, 1 Mart'ta başlayacak "yerinde karar" için anahtar olacağını söyledi.



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İlhan, haritaya göre illerin kendi aralarında kategorize olduğunu net olarak gördüklerini belirterek, "Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerimiz 100 binde 200'den fazla. Konya, Aksaray, Osmaniye, Karaman illerimizin 100 binde 100'den fazla olduğunu gözlemliyoruz. Onun dışındaki illerimiz genel olarak aslında 100 binde 100'ün altındalar" dedi.

"İyi durumda olan iller"

Prof. Dr. İlhan, vaka sayası 10'un altındaki düşük riskli 5 ilin yanında normalleşmeye en yakın diğer illeri incelerken, "Ankara, büyükşehir olarak baktığımızda aslında iyi bir durumda, Ankara'daki vatandaşlar kurallara uyuyorlar. Eskişehir iyi durumda, İzmir biraz daha olumsuz durumda; ama aslında Ankara'ya oldukça yakın gibi düşünülebilir. Antalya biraz daha yüksek, bir üst seviyede gibi düşünmek gerekiyor, Mersin beraber şekilde yüksek.



Adana örneğin Ankara'ya yakın bir skalada, Ankara ile benzer bir değişim yapılabilir. Hatay, Ankara'ya benzer bir zaman diliminde. Doğuya doğru Adıyaman'da olumsuz bir durum söz konusu, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş görece daha iyi. Batıda Kütahya Eskişehir'den nüfusu az olmasına rağmen daha olumsuz rakamlara sahip, Balıkesir daha olumsuz rakamlara sahip, Çanakkale daha iyi rakamlara sahip. Doğuda da batıda da yüksek illerimiz de var düşük illerimiz de var. Buna göre hareket edilip kurallara uyulursa biran önce o yüksek illerimiz de kısa zamanda aşağıya doğru gelir" dedi.

Karadeniz'de vakaların artış nedeni

Prof. Dr. İlhan, Karadeniz'deki vaka artışının nedenine ilişkin, "Nedeni hem o bölgede mutant virüs daha çok olabilir, hem de o bölgede vatandaşlar daha çok bir araya gelebilirler, daha çok maske takmayabilir, kapalı ortamlarda bir araya gelebilirler. Bunları üst üste koyduğumuzda bunların nedeni ikisi de olabilir.



Bu illerde diyelim ki 100 binde 200'den 300 civarına yükseldi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile örneğin o ile giriş çıkış yasaklanabilir, o ilde vakaların çok olduğu özelikle bazı mahalleler, ilçeler varsa oraya giriş çıkışın kapatılması söz konusu olabilir. Veya sokağa çıkma kısıtlamaları örneğin ilin bir bölgesinde kaldırılabilir, bir bölgesinde farklı bir yaklaşım geliştirilebilir" ifadesini kullandı.

İl haritasında Ankara'da 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 35.39, İzmir'de 42.67, İstanbul'da 68.23 olarak yer aldı.