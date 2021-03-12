Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan açıkladı: İki doz Covid-19 aşısı olanlardan kaçı hastalığa yakalandı, kaçı hastanede yatıyor?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Koronavirüs aşılamasına ilişki değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. İlhan, ikinci doz aşıyı olmasının üzerinden iki hafta geçen yani ‘bağışık’ denebilecek seviyeye ulaşan kişilerle ilgili şu bilgiyi verdi:

1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı. Bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı. Yoğun bakımda yatan sadece beş kişi söz konusu. Beş kişiden üçü de taburcu oldu. Bunların hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil.

Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları virüsle mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır. (DHA)