Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: 15 gün içinde hasta sayısı 5 bini bulursa daha sert önlemler gelebilir

İlhan, "Haziranda, temmuzda ve ağustosta keşke maske mesafe hijyeni devam etseydik şimdi daha iyi bir durumda olurduk” diyerek, "önlem yorgunluğunun" faturasının ağır olduğunu belirtti ve süreci şöyle özetledi:

“Hazirandan kontrollü eski yaşama doğru yol aldık. Kurban bayramı ve sonrasında izinlerin birleştirilmesi ve yaz rehaveti ile birlikte şehre dönüşlerle Ağustos'ta vaka (hasta/T24 düzeltmesi) sayısı binleri geçtik. Şimdi 4 bine doğru gidiyoruz. Haziranda, Temmuz'da ve Ağustos'ta keşke maske mesafe hijyeni devam etseydik, yazı daha iyi geçirseydik. Önlem yorgunluğu içinde olmasaydık şimdi daha iyi bir durumda olurduk. Haziran çok büyük fırsattı.”

Prof. Dr. İlhan, vatandaşların “Koronavirüs yazın bulaşmaz, o geziyor ben niye gezmiyorum? O maske takmıyor ben niye takayım” anlayışıyla yaz sürecini doğru değerlendirmediğini ifade etti. İlhan, “Maske, mesafe ve hijyene uyacaktık. İşimize gidecektik. İzin kullanacaktık. Memlekete gidecektik. Maalesef olmadı. Bir çığ düşmüşçesine birden bire herkes ‘bu süreçten kurtulduk’ diye düşündü" dedi.

"Önlemler kaçınılmaz oldu"

“Gelinen noktada önlemler kaçınılmaz oldu” diyen Prof. Dr. İlhan bu önlemlere uyulmaması halinde çok daha sert yeni tedbirlerin geleceğine dikkat çekti.



Haziran treninin kaçırıldığını ama yeni tedbirlerle gelen bu treni yakalamak gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan günlük 'hasta' sayısının 5 bini bulması halinde ve gerçek bir ikinci pik yaşanması halinde önlemlerin daha da sertleşeceğini söyleyerek, “Sağlık bakımından baktığımızda iyi bir noktada değiliz" dedi.

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