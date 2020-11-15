Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Teste gittiyseniz sonucu çıkana kadar evde kalmak zorundasınız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, özellikle pozitif çıkan vakaların temaslı sorgusunda filyasyon ekiplerine eksik bilgilendirme yapmasının, ülkenin pandemiyle mücadelesini baltalayacağını söyledi. Şimşek, "Teste gittiyseniz sonucu çıkana kadar evde kalmak zorundasınız" uyarısında bulundu.

Yavuz, "Genel durum tabii ki iyi gitmiyor. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu nedenle hepimiz çok hasta olmamak için karşımızdakini de hasta etmemek için önlem almaya devam etmek zorundayız. Bize başvuran hastalardan da gördüğümüz kadarıyla bulaşma en fazla aile içi ve işyeri gibi ortamlarda oluyor. Ama her iki durumda da belirleyici olan 'maskesiz' bir şekilde kapalı ortamda, kişilerin birbirleriyle yakın temas kurması. Örneğin iş yerinde yemek yerken sıklıkla maskelerini çıkarıyor. Temasa dikkat edilmezse risk artıyor. Veya mesela sigara meselesi konuşuluyor. Dışarıda niye yasaklandı vesaire. Dışarıya birlikte sigaraya çıkarıyorlar, oysa sigara içerken ağzınızdaki nefesi de dışarıya üflüyorsunuz. Yakın temas ettiğiniz zaman da karşınızdakine bulaşma olasılığı artıyor" dedi.

"Aynı evde yaşamıyorsanız maskenizi çıkarmayın"

Yakın temas edilen, sosyalleşilen kapalı ortamların en büyük tehlike olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yavuz, "Bir de buralarda maskelerin de çıktığını düşünürsek çok riskli hale geliyor gerçekten. O nedenle bu dönemde başka insanlarla, maskesiz bir şekilde görüşmemeye özen göstermek zorundayız. Şu aşamada, en yakınımızdaki insan bile olsa, aynı evde yaşamıyorsak, iş arkadaşımız olabilir, akrabamız olabilir, asla maskesiz hiç kimseyle temas etmemek zorundayız. Hele ki kapalı ortamda uzun süre, asla maskesiz bir şekilde bulunmamalıyız. Maskenizi indirdiğiniz anda kimden olursa olsun enfekte olabilirsiniz" diye konuştu.

Prof. Dr. Yavuz, kişinin kendinden şüphelendiğinde test sonucunu beklemeden izole olması gerektiğini söyleyerek "Eğer hastalık belirtisi gösteriyorsanız test sonucunuz çıkana kadar mutlaka evde kalmak zorundasınız. Öksürük, ateş, koku, tat alma kaybı, kırgınlık, artık bu belirtileri biliyoruz. Hastalık belirtisi gösteren kişinin mutlaka kendini o dönem hemen izole etmesi gerekiyor. Çünkü hastalığın en fazla bulaştığı dönem, semptomlardan bir gün öncesi ve birkaç gün sonrası. Yani o sizin test sonucunuzun daha tam da çıkmadığı günler. Bu, çocuğunuz olabilir, kendiniz olabilirsiniz, mutlaka evde kalınmalı. Test sonucunuz pozitif çıkarsa zaten daha uzun süreler evde kalmanız gerekecek. Özellikle kalabalık yerlerde çalışanlar bu şekilde işe gittiklerinde etraflarına bulaştırabilir. Hele bir de işe gidip maskeleri çıkarıyorsanız, en bulaştırıcı olduğunuz dönemde etrafınızdakileri ciddi anlamda riske etmiş olursunuz. Onun için bu sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. Özellikle öğrenciler açısından bu çok önemli. Şu an okullar açık biliyorsunuz, hasta çocuğu ailelerin okula kesinlikle göndermemesi gerekiyor. Bu çok büyük bir sorumluluk. Çünkü (pozitifse) sınıfta herkesi enfekte edebilir çocuk" ifadesini kullandı.