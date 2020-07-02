Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Kimse gençliğine güvenmesin, en az yaşlılar kadar risk altındalar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Plajlarda devam eden çılgın partileri, otogarlardaki asker uğurlamalarını gördükçe ‘Gencim ben, bana bir şey olmaz’ diye düşünenlere üzülüyorum. Kimse gençliğine güvenmesin. En az yaşlılar kadar 20-30 yaş grubu da risk altında" düşüncesini dile getirdi.

Yavuz, "Bana sorarsanız, hele ki pozisyonunuz uygunsa ‘Evde kalın’ derim ancak birçoğumuz çalışmalı. Yanı sıra toplumda uzun zamandır evde kalmanın getirdiği psikolojik huzursuzluklar var. Dışarı çıkmak bu noktada elzem hale geliyor. O zaman da şöyle düşünmek lazım ‘Kaza yaparım’ diye nasıl araba kullanmaktan vazgeçmiyor ancak emniyet kemeri ve hız kurallarına uyarak riski azaltıyorsak, hasta olmamak için de aynısını yapmalıyız. 6 aydır söylediğimiz, uygulaması basit 3 kuralımız var. Sosyal mesafe, maske ve hijyen. Bu kurallara uyulduğu müddetçe risk azalır. Abartıp kendinizi karanlığa sürüklenmenin de ‘Bana bir şey olmaz’ deyip bile bile bir hastalığın pençesine atılmanın da gereği yok. Bu yaz için akılcı ve kontrollü bir yaklaşım en önemlisi" ifadesini kullandı.

Yavuz, "Plajlarda devam eden çılgın partileri, otogarlardaki asker uğurlamalarını gördükçe ‘Gencim ben, bana bir şey olmaz’ diye düşünenlere üzülüyorum. Kimse gençliğine güvenmesin. En az yaşlılar kadar 20-30 yaş grubu da risk altında. Virüs ‘Bunlar daha genç’ demez, demiyor. Sevdiklerimizle kucaklaşmayı da güzel bir tatili de elbette hak ediyoruz. Ama hayatımız da artık böyle bir virüs var ve bu gerçekle yaşamaya alışmalıyız. Hem kendimiz hem çevremizdekiler için riski en aza düşürmek en büyük sorumluluğumuz.” görüşünü savundu.

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