Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: 5-10 gün sonraki vaka artışını göz önüne alırsak, salgını yeniden kontrol altına almak eylülü bulacak

GATA Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, vakalardaki artışın, ikinci dalga kapsamında beklenen bir artış olmadığına dikkat çekerek “Bunlar hâlâ birinci dalganın yükselişleri. 5-10 gün sonraki vaka artışını da göz önüne alırsak yeniden kontrol altına almak eylülü bulacak” dedi. Yamanel, vakalardaki artışın okulların açılma kararını etkileyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Yamanel, Koronavirüs vakalarındaki artışı Cumhuriyet’ten Sena Yaşar'a değerlendirdi. Yamanel, vakalar arttıkça durumu yeniden kontrol altına almanın zorlaşacağına da işaret ederek “Bu artışların üzerine, Kurban Bayramı ve tatilden dönenler de eklenecek. Bu gevşemenin sonucu 5-10 gün sonra vakalara yansır. Ciddi tedbirler yeniden alınmaya başlandı, Ankarada’da hastaneler tekrar Koronavirüs'e göre düzenledi. 5-10 gün sonraki vaka artışını da göz önüne alırsak, yeniden kontrol altına almak eylülü bulacak gibi. Ankara’daki artışa ilişkin süreç şu an sıkı takip ediliyor. Her an yeni tedbirler, kısıtlamalar gelebilir ve önlemler alınabilir” diye konuştu.

“Vaka sayılarımız yüzlü, iki yüzlü sayılara düştükten sonra, tekrar yükselirse buna ancak ikinci dalga diyebiliriz. Türkiye’deki birinci dalga hâlâ sürüyor” diyen Prof. Dr. Yamanel, vaka sayılarındaki artışta yeniden açılmaların yanı sıra “halkın motivasyonunun düşmesinin” de etkisi olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Yamanel, “İlk zamanlarda alınan tedbirlere uyum çok azaldı. Bu durumda da kaçınılmaz olarak vakalarda artış yaşandı” dedi. Artışlara karşın okulların 31 Ağustos’ta açılıp açılamayacağını da değerlendiren Yamanel, “Bilim Kurulu’nda bu konu yeniden gündeme gelmedi. 5-10 gün sonraki artış tablosu, okulların açılma kararını etkileyebilir” dedi.

Salgının çıktığı ilk günden bu yana tekrarlanan “sosyal mesafe-maske ve hijyen” kuralının unutulduğunu, mutlaka yeniden anımsatılması gerektiğini söyleyen Yamanel, şu uyarılarda bulundu: “Özellikle kalabalık oluşturmamaya dikkat edelim. İşimiz yoksa alışveriş merkezine gitmeyelim. Çok acil bir durum ise hemen alıp çıkalım. Düğün, nişan törenlerinden mümkün olduğu kadar kaçınalım. Bu dönemdeki en önemli kural, kalabalık oluşturmamak. Hepimiz bir arada plaja gidip kalabalığı oluşturursak insanlar arasındaki etkileşim de artar. Tatilden dönecekler kendilerine ve çevrelerine dikkat etsin, 14 gün boyunca yaşlılardan uzak dursun.”