Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel: Normalleşme sürecini insanlar çok yanlış anladı bence

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Normalleşme sürecini insanlar çok yanlış anladı bence. Bu süreç yeni bir normal aslında. Daha steril ve toplumdan mümkün olduğunca sosyal mesafeyi koruyarak geçirilecek bir süreç" dedi.

Yamanel, "Virüs ne dünyamızı ne de ülkemizi terk etmiş durumdadır. Hızlı yayılma ve ciddi hastalık yapma potansiyelini sürdürmektedir. Küresel bir bağışıklık oluşana kadar hepimizin yeni normal diye adlandırılan sürece uyum göstermemiz gerekmektedir. Küresel bağışıklığın kazanılabilmesi için ya toplumun büyük bir bölümü hastalığı geçirecek ya da çok etkin bir aşı bulunacaktır" diye konuştu.