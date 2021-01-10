Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Faz-3 beklenmeden aşıya başlanmasında bir engel yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, Sinovac aşısına ilişkin olarak, "Faz-3 beklenmeden aşıya başlanmasında bir engel yok" açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Ünal, "Faz-3 çalışması devam ederken, elimizdeki vaka sayısı 29’a ulaşınca Bakanlık Acil Kullanım onayı verdi biz de ara raporumuzu açıkladık. Her ne kadar 40 vakaya ulaşana kadar devam edeceğiz ama 29 vaka rakamı da yeterli. Ayrıca Brezilya sonuçları da geldi, Bakanlık Endonezya ile de temas halinde. Faz-3 beklenmeden aşıya başlanmasında bir engel yok..." dedi.

Sarıkaya yazısında, "Bunun için de eski adıyla tıp kurumu, gelen 3 milyon aşı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Zaten 30 Aralık’ta Türkiye’ye gelen aşılar, yılbaşı tatili de göz önüne alındığında 14 günlük inceleme sürecini henüz tamamlamadı. Muhtemel ki gelecek hafta ortalarına doğru sonuç çıkar ve bir sonraki hafta da uygulamaya geçer..." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Bu konuda hazırlıkları yürüten ekipte bulunan Prof. Dr. Levent Akın da her türlü planlamanın tamamlandığını, gelecek onay ile birlikte aşılamanın yapılacağını bildirdi. Öngördüğü tarih en geç 18 Ocak gibi... Ancak öncesindeki iki gün hafta sonuna denk gelip sokağa çıkma yasağı uygulandığı için, yasak kapsamı dışında kalan sağlık görevlilerine aşının yapılabileceğine vurgu yaptı. 'Her bir aşı bir dozdan oluşuyor, bunun için elimizde yeteri oranda şırınga da mevcut' dedi. Aktardığına göre Almanya’da 5 doz halinde şişelenen aşıdan, yanlış anlama sonucu hastalara tamamı verildi, bu da ateşlenmelere yol açtı. Prof. Dr. Akın, Sinovac aşısı tek doz şişelendiği için bu sorunun yaşanmayacağını belirtti. Türkiye’nin geçmişten gelen aşı uygulama beceri birikimi ile süreci rahat yöneteceğinin de altını çizdi." ifadesini kullandı.