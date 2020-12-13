Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer: İstanbul ve Ankara’da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "İstanbul ve Ankara’da düşüş var ama önlemler henüz tam olarak netice vermedi." değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Tezer, "Şu anda hastanelerde bir birikme var, iyileşme süreçleri bir müddet daha devam edecek. Kısıtlamaların neticesi bu hafta görülür. Şu anda her gün 30 bin vaka, 6 bin hasta var. Bu hastaların yüzde 5’i ağır hasta. Yoğun bakımdan çıkmak uzun sürebiliyor." dedi.

"Bazı yerlerde de yoğun bakım kapasiteleri doldu"

Tezer, "Bundan sonraki süreçte büyük vaka sayılarının daha çabuk azalacağını tahmin ediyorum ancak ağır hasta sayısı daha yavaş azalacaktır. Anadolu’daki sorun da azalır ama o da biraz yavaş olacaktır. Örneğin Hatay çok kötü durumda. Bazı yerlerde de yoğun bakım kapasiteleri doldu. Uygulanan kısıtlamaların neticesini önümüzdeki hafta göreceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.