Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıt verdi: Covid-19 aşılarından virüs bulaşır mı; test yaptırırken pozitif çıkma olasılığı ne?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Covid-19 aşısı doğurganlığı etkiler mi?” sorusuna yanıt verdi. “Yakın zamanda gebe kalmayı düşünenlere aşı yaptırmamaları öneriliyor” diyen Özlü, “Gebeliğin ilk üç ayında cenine zarar verebilecek her türlü aşı, ilaç ve kimyasallardan fetüsün uzak tutulmasını sağlamak amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Prof. Özlü, aşıların nasıl uygulanacağına ilişkin de, “Gelen 3 milyon aşının yarısı yapılır ve kalan yarısı da bu kişilere ikinci doz için ayrılırsa, bu en riskli grubun aşılanması bakımından tedbirli bir yaklaşım olur. Ama gelen 3 milyon aşı ile 3 milyon kişiye ilk doz yapılırsa, ilk planda çok daha fazla kişiye aşı başlanmış olur ve toplumsal bağışıklığın elde edilmesi daha kısa zamanda sağlanabilir. Bu konuda karar, risk-yarar durumu tartılarak verilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, “COVID-19 aşıları size virüs bulaştırabilir mi? Test yaptırırken pozitif çıkma olasılığı ne?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Şu anda dünyada kullanımda olan mRNA, vektör tabanlı veya inaktif koronavirüs aşıları, COVID-19’a neden olan canlı virüs içermediği için COVID-19 ile enfeksiyona ve hastalığa neden olmaz.

Aşının ikinci dozunu yaptırdıktan 15 gün sonra COVID-19 hastalığı gelişirse, bu aşının korumadığı anlamına gelir. Daha erken dönemde, yani henüz aşının etkili hale gelmesinden önce hastalanırsa, kişi çevresinden virüsü alıp hastalanmıştır, aşının etkisizliğinden söz edilemez.”