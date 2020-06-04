Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değiştirilebilir

Özellikle 1 Haziran'dan itibaren büyük ölçüde iş yerlerinin hizmet vermeye başlamasıyla ve toplu taşımalardaki yüzde 50 yolcu sınırının kaldırılmasının ardından oluşacak yoğunluğu azaltmak için tavsiyelerde bulunan Özlü, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Özellikle mesai öncesi ve iş çıkışı toplu taşımadaki yükü azaltmak için kurumlar, işletmeler mesai saatlerini farklılaştırabilirler. Yaz mevsiminde günler uzun ve buna uygun. Sabah 07.30-09.30 bandında mesaiye kademeli başlama ve buna uygun iş çıkışı planlanabilirse, taşımadaki yığılma azaltılıp, sosyal mesafenin korunması kolaylaştırabilir."

Prof. Özlü, daha önce toplu yaptığı açıklamalarda da toplu taşıma riskine dikkat çekmiş, Koronavirüs'ün bulaşması için çok uygun bir alan olduğunu söyleyerek tavsiyelerde bulunmuştu.

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