Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 6 gün geçmeden yapılan test doğru sonuç vermez

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Koronavirüs vaka sayılarının ülke genelinde arttığını belirterek, hastane önlerinde oluşan test kuyruklarına karşı uyardı. Taşova, "Bir kişiyle temaslı olduktan sonra 6 gün içinde yapılan testin doğru sonuç verme olasılığı çok düşük. Ben temaslıyım, hemen test yaptırayım düşüncesi hem sizi yanıltır hem de sağlık sisteminde yoğunluğa yol açar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık test politikasına geçildiğini ve semptom göstermeyen hastaların da tabloda gösterileceğini belirtti. Bakan Koca, bununla birlikte son 24 saatte 28 bin 351 vaka olduğunu duyurdu.

Ülke genelinde yaşanan artışın Adana’ya da yansıdığını ve bunun öngörülen bir durum olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, kentte 16 radyoya yapılan bir ortak yayın öncesi açıklamalarda bulundu. Son günlerde ülkenin birçok kentinden hastane önlerinde Koronavirüs test kuyruklarının olduğu görüntüler geldiğine dikkat çeken Taşvova, pandemi sürecinde testin önemli bir yer tuttuğunu fakat doğru zamanda yapılmayan testin büyük oranda yanıltıcı olacağını söyledi.

Hastanelerde gün geçtikçe yoğunluğun arttığını kaydeden Prof. Dr. Taşova, test kuyruklarının salgının arttığı her ülkede öngörülen bir şey olduğunu söyledi. Bu konudaki en büyük hatanın temaslı olan kişinin telaş yaparak hiçbir semptom göstermemesine karşın temastan kısa süre sonra teste gitmesi olduğunu belirten Taşova, şunları söyledi:

“Pozitif biriyle temas sonrası 6 günden önce yaptırılan testin pozitif çıkma olasılığı ‘yok’ denecek kadar az. Yani siz aslında virüsü vücudunuza almış olsanız dahi hastalığın doğru evresinde test yaptırmadığınız için doğru sonuç alamazsınız. Kişi semptom göstermediği halde 6 gün öncesinde hastaneye gidip, ‘Bende bulgular var’ diyerek test yaptırırsa hem kendisini yanıltır hem de sağlık sisteminde yoğunluğa neden olur. Bundan dolayı temaslı iseniz 6 gün kendinizi dinleyin sonrasında bulgular ortaya çıkarsa zaten filyasyon ekipleri sizi yönlendiriyor. 6 gün içinde kendinize dikkat edin. Belirti ve bulgu varsa hemen sağlık kuruluşuna başvurun." (DHA)