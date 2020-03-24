Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal Koronavirüs için uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yeni tip Koronavirüs salgını konusunda izolasyonun önemine dikkat çekerek, "Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın. Bulaşabilir ve bulaştırabilir saysın bu 3 haftada" dedi.