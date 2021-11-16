Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şener: Aşılamayı yüzde 75’in üzerine çıkarırsak salgının kontrolü bizim elimize geçecek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 3’üncü doz Biontech uygulamasının doğru olduğunu belirterek, "Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 58’i aşısını tamamladı. Bu grubu ne kadar erken yüzde 75’in üzerine çıkarırsak salgının kontrolü bizim elimize geçecek. Aksi takdirde önümüzdeki yıl da hala Koronavirüs'ü konuşma tehlikemiz var " dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla 3’üncü doz Biontech uygulamasına başlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Biontech’in 3’üncü doz aşısına dikkati çekerek şunları söyledi:

“2 doz aşılanmış bireylerde koruyucu antikor seviyesi, ömür boyu yüksek düzeylerde kalmıyor. 6’ıncı ayı doldurmuş olan kişilerde bu antikor seviyesi çok düşüyor. 3’üncü doz aşıyı ekstra önemsiyoruz. 3’üncü doz aşılama hızını artırıyor. Bu grup aslında aşıyla ilgili tereddüt yaşamayan gruptur. 3’ncü doz ile ilgili doğru mesajları alma anlamında algıları çok açık. Bu nedenle 3’üncü doz aşılanma oranı hem Türkiye hem de dünya için oldukça önemli.”

"Salgını kontrol altına almak için çift ve 3’üncü doz aşılanma çok önemli"

Hatırlatma dozunun önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu:

“2 doz aşısını olmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yaşını dolduran herkese; şu anda 3’üncü doz Biontech uygulaması açık. Daha önce ilk uygulamalar öncelikle belirli gruplara yapılmıştı. Aşı tedariki ile ilgili bir problem olmadığı için 2’nci doz aşısının üzerinden 180 gün geçmiş olan bireylerin tamamına 3’üncü doz uygulanıyor. Bir yandan da eksik aşılı olan grubu ihmal etmemek lazım. Salgını kontrol altına almak için çift ve 3’üncü doz aşılanma çok önemli. Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 58’i aşısını tamamladı. Bu grubu ne kadar erken yüzde 75’in üzerine çıkarırsak salgının kontrolü bizim elimize geçecek. Aksi takdirde önümüzdeki yıl da hala Koronavirüs'ü konuşma tehlikemiz var.”

"Bazı ülkeler heterojen aşılamanın iyi sonuçlarını elde etti"

Heterojen aşılama ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şener, sözlerine şöyle devam etti:

“Heterojen aşılama dediğimiz Sinovac ve Biontech aşılamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Heterojen aşılama ile ilgili hala bazı soru işaretleri var. Bazı ülkeler heterojen aşılamanın iyi sonuçlarını elde etti. Bazı ülkeler ise hala buna mesafeli yaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları da bu konuda net bir yorumda bulunamadılar. Rakamların stabil seyretmesi bizi aldatmasın. Ani yükselmeler olabilir. Maske, mesafe, el hijyenine dikkat etmeden Koronavirüs vaka sayılarını kontrol etmek mümkün değil.”