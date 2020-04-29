Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Yangını tümüyle söndürünceye kadar tedbirlere aynen devam etmeli, gevşetmemeliyiz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine ilişkin uyarılarda bulundu. Özlü, "Aşı veya enfeksiyon ile toplumun ortalama %60 kadarı bağışık hale gelmediği sürece sosyal izolasyon ve el hijyeninden vazgeçemeyiz. Yangını tümüyle söndürünceye kadar, şimdiye kadar uygulayagelmekte olduğumuz tedbirlere aynen devam etmeli; asla gevşetmemeliyiz. Yoksa kazanımlarımız ve çektiğimiz zahmetler boşa gidebilir." düşüncesini dile getirdi.

Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzde başarmamız gereken hedefler var. Yeni günlük vaka sayılarımızı sıfırlamak. Mevcut hastalarımızın tedavisini tamamlayıp taburcu etmek, havuzu boşaltmak. Hasta veya temaslı kişilerin izolasyon sürelerini tamamlamak. Bunlardan sonra yangını söndürmüş sayılırız. Yangının sönmesini takiben bir hafta, 10 gün kadar da tedbirleri devam ettirerek, yangın alanını soğutmalıyız ki, yeniden bir kıvılcım parlayıp ikinci dalga başlamasın." ifadesini kullandı.

Özlü paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Takiben sosyal mesafe ve el hijyeni gibi tedbirlerden ödün vermeden aşamalı bir planlama ile normale dönebiliriz. Tüm sektörlerde, sosyal alanlarda Covid-19’dan korunaklı yeni bir kurgulama yapmamız gerekiyor. Aşı veya enfeksiyon ile toplumun ortalama %60 kadarı bağışık hale gelmediği sürece sosyal izolasyon ve el hijyeninden vazgeçemeyiz. Yangını tümüyle söndürünceye kadar, şimdiye kadar uygulayagelmekte olduğumuz tedbirlere aynen devam etmeli; asla gevşetmemeliyiz. Yoksa kazanımlarımız ve çektiğimiz zahmetler boşa gidebilir.

Az kaldı, sabredelim ve bu savaşı kazanalım. Henüz bitmedi. Sokaklarda, pazar yerlerinde, marketlerde kalabalıklaşma çok riskli. Her şey sil baştan olmasın. Temkinli ve tedbirli olalım. Biran önce bitmesi için bu şart"