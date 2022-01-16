Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Sportif müsabakalarda bulaşma riski yüksek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakaların virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını belirterek, "Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakalarda virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün takımlara baktığımızda her takımda çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Futbol dışındaki diğer sportif müsabakalar da bulaşma açısından risk taşıyor. Çünkü sportif müsabakalarda yarış var. Yani kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek.

"Kalabalık, yan yanalar, mesafeyi koruyamıyorlar"

Gerek maçlarda gerek antrenmanlarda bu risk var. Oyuncular ve oradaki destek ekibi arasında yayılıyor. Seyirciler için de hani aynı şey geçerli. Çünkü tribünde coşku var, insanlar slogan atıyorlar. Kalabalık, yan yanalar, mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski oralarda yüksek. Yani mesafenin korunması, maske takılması. Hani bunlar önemli. Açık havada da olsa bunlar önemli tabii.

"Pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor"

Yeni varyantın çok daha hızlı yayılması, çok sayıda kişiyi hastalandırması, onlarda bir bağışıklık oluşturacak. Aşı yaptırmamış ya da aşıya ulaşamamış ülkeleri düşünürseniz pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde de aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacaklar gibi duruyor.

"Umarım kötü senaryo gerçekleşmez"

Eğer ağır bir hastalığı oluşturmazsa şimdi gördüğümüz gibi hafif seyrederse ölümcül olmazsa hastanelerde doluluk, yoğunluk oluşturmazsa bu dalga sonuç itibarıyla çok sayıda kişinin bağışıklık hale gelmesine neden olabilir ve önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Umarım böyle olur.

Bu senaryolardan ve olasılıklardan bir tanesi. Böyle olacak diyemem ama böyle olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle beklentiler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez."