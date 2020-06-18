Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Ne olur hafta sonu sınav öncesi ve sonrasında vatandaşlarımız sokağa çıkmasın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşek ve 1.7 milyon öğrencinin katılacağı Liseye Geçis Sınavı (LGS) öncesi vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısında bulundu. Özlü, "Toplu taşımayı kullanmayalım. Çok zaruri değilse sınavdan önceki ve sonraki 3 saatte rahat rahat işlerini halletsinler." dedi.

Özlü, son iki günde vaka sayısındaki artışın durduğunu belirterek genel bir alevlenme durumunun henüz oluşmadığını belirtti.

1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların gevşetilmesi vaka sayılarında artışa neden oldu. Özellikle 15 Haziran'dan itibaren vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, başta İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Özlü CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programında Uğur Önver'in sorunlarını yanıtladı. Bazı kentlerdeki vaka artışının nedeninin filyasyon ekiplerinin detaylı analizi ile belli olacağını kaydetti.

Özlü, "Yaşadıkları şehirden memleketlerine gittikleri için mi? Marketlerde alışverişlerin daha rahat yapılmasından kaynaklı mı vakalar arttı? Tatil için turizm bölgelerine giden insanlar mı vaka sayısını tetikledi? Bunlar Filyasyon ekibinin detaylı analiziyle ortaya çıkacaktır. Ancak genel bir alevlenme durumundan bahsetmemiz şu aşamada söz konusu değil. Bazı illerde risk var. Özellikle son iki günde artış hızı durdu. Tedbirli olmaya devam edersek bu yavaşlama devam da edecek. Maalesef maske ve mesafeyi koruyamıyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü, "LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili Bilim Kurulu olarak bizim bazı tavsiyelerimiz oldu. Bu sınavlarda ek tedbir uygulanmasını önerdik. Toplu taşımada kalabalığın minimize edilmesi için bir takım önerilerde bulunduk." düşüncesini dile getirdi.