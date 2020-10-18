Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Kapalı alanlara pek girmeyin; paniğe kapılmayın, çaresiz değiliz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da görüleceğini hatırlatarak, "Her boğazı ağrıyan, öksüren, ateşi çıkan 'Covid 19 oldum' korkusuna kapılabilir. Kapalı alanlara pek girmeyin; paniğe kapılmayın, çaresiz değiliz" düşüncesini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Grafikte görüldüğü gibi pandemi artarak sürüyor. Dünyada günlük vaka sayısı 400.000’i geçti. ABD, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Hindistan, Rusya’da vaka sayıları yüksek seyrediyor. Görünen o ki, kötüyü geride bırakmış değiliz. Tedaviyle, eskiye göre daha iyi sonuçlar alıyor olsak da; virüs, halen bulaşıyor, hastalandırıyor ve öldürüyor. Önümüz kış. Grip ve soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının görüleceği günler geliyor. Tedbirlere daha fazla ihtiyacımız olacak. Her boğazı ağrıyan, öksüren, ateşi çıkan 'Covid 19 oldum' korkusuna kapılabilir. Önceden “nezle-grip oldum” deyip, nane limon içip, istirahat ettiğimiz durumlarda hastanelere, hekimlere başvurulması, sağlık sistemimiz üzerindeki yükü artırabilir." görüşünü savundu.

Özlü, "Paniğe kapılmayın, çaresiz değiliz. Evinizde, hane halkınızla güvendesiniz. Diğer insanlarla 2 metre mesafeyi koruyun. Sosyal alanlarda maskenizi takın. Elinizi temiz tutun. Kalabalık, kapalı alanlara pek girmeyin. Bunlar sizi korur." ifadesini kullandı.