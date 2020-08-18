Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den sağlık çalışanlarına uyarı: Bir araya gelince maske ve mesafeye uyum azalıyor, yemekler tek yenmeli

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına uyarılarda bulundu. Ekiplerin bir araya geldiğinde maske ve mesafeye uyumlarının azaldığını belirten Özlü, "Sağlık çalışanları yemeklerini tek başlarına ayrı olarak yemeli." düşüncesini dile getirdi.

Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, "Sağlık çalışanları hastalar yanında, birbirlerinden de virüsü alabiliyor. Hastalarla karşılaşmadan önce kişisel koruyucu ekipman kullanımına genellikle dikkat ediliyor; ancak ekip bir araya gelince maske ve mesafeye uyum azalıyor. Bulaşma oluyor" görüşünü savundu.

"Sağlık çalışanları yemeklerini tek başlarına ayrı olarak yemeli"

Özlü, "Hemşire ve hekim odalarında molalarda ve nöbetlerde birlikte yeme, içme; pasta kesme, kutlamalar sırasında bulaşma riski yüksek. Sağlık çalışanları yemeklerini tek başlarına ayrı olarak yemeli. Bardak, tabak, bıçak gibi eşyalarınız kişisel olmalı ve başkaları dokunmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

"Asla maskeler çıkarılmamalı"

Özlü, "Hemşire deskleri, asistan ve hekim odaları, nöbetçi personel odaları sürekli havalandırılmalı ve buralarda kalabalıklaşılmamalı. Mesafeye dikkat edilmeli. Asla maskeler çıkarılmamalı. Dışarıda ayaküstü sigara sohbetleri çok sakıncalı. Unutmayalım: 'virüs, daha çok tanıdıklarımızdan, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, yakınlarımızdan bulaşıyor'. Sevdiklerimize zarar vermeyelim, sevdiklerimizden zarar görmeyelim" ifadesini kullandı.