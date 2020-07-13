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Koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den maske uyarısı: Konuşurken ağzın kapalı olması ve mesafenin korunması gerekiyor

13 Temmuz 2020 10:56

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı kişilerin konuşmak istediklerinde maskeyi çenelerinin altına indirdiklerini ve birbirlerine yaklaştıklarını gözlemliyorum. Sanırın maske varken rahat konuşamıyorlar veya seslerinin karşıya ulaşmayacağından endişeleniyorlar. Oysa bu virüs, konuşurken etrafa saçılıyor. Bu çok yanlış. Özellikle konuşurken ağzın kapalı olması ve mesafenin korunması gerekiyor.  Yüksek sesle, bağırarak konuşulursa, damlacıkların sayısı, büyüklüğü ve saçıldığı mesafe artabilir." düşüncesini dile getirdi. 

Özlü, "Yüz yüze, maskesiz ve bağırarak konuşmak, konuşurken 2 metrelik mesafeyi koruyamamak bulaşma için en uygun koşullar. Virüs hatayı affetmiyor ve her fırsatı değerlendirip bulaşmaya, hastalandırmaya ve öldürmeye devam ediyor. Dikkatli olalım." ifadesini kullandı. 

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