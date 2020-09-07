Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: "Beni temaslı göster de 14 gün evde yatayım" diyenler var

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İşinden gücünden kalacağı gerekçesiyle ‘Aman beni söyleme’ diyenler kadar ‘Beni temaslı göster de 14 gün evde yatayım’ diyen de var" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Özlü, Koronavirüs pozitif olduğunu bildiği halde saklayan, izolasyondayken seyahat edip düğün-dernek gezenlerin toplum sağlığını riske ettikleri için suç işlediklerini hatırlattı. Özlü, “Burada bir gizlenme, başkasının hayatını tehlikeye atma durumu var. Affedilecek bir hareket değil. Amacımız sizi nedensiz yere eve kapatmak değil; aylardır mücadele ettiğimiz virüsün daha fazla yayılmasını engellemek. Bunu başaramadıkça vaka sayıları artmaya devam edecek” düşüncesini dile getirdi.

Özlü, “İşinden gücünden kalacağı gerekçesiyle ‘Aman beni söyleme’ diyenler kadar ‘Beni temaslı göster de 14 gün evde yatayım’ diyen de var. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı yapılması virüsün topluma yayılmamasını önlemek adına önemli. Bu işin şu an tek aşısı tedbir.” ifadesini kullandı.

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